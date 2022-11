DAC Corsica, un guichet unique pour gérer les parcours de santé et de vie complexes

C'est une évolution de plus qui vise à moderniser le système de santé insulaire. Voire même, à la transformer. "Le Dispositif d'Appui à la Coordination s'inscrit dans la loi de juillet 2019 sur l'organisation et la transformation de notre système de santé, introduit Xavier Pieri, le président de la jeune association Via Salute, créée en mars dernier et porteuse du DAC Corsica. On voit bien l'évolution qu'il y a eu depuis 2002 et le médecin traitant, puis la modernisation du système de santé en 2016 et depuis 2019, ce terme fort qu'est la transformation."



Issu de l’unification des dispositifs de coordination existants (réseaux de santé, MAIA et CTA Paerpa), la mise en place du DAC a été pilotée par ses financeurs, l’ARS de Corse et la Collectivité de Corse, dans le cadre d’un chantier de préfiguration initié dès 2020. "Cette transition signifie qu'on change presque radicalement de modes d'organisation, assure Xavier Pieri. On passe d'un système où - dans les quarante dernières années - la population jeune se retrouvait dans ce labyrinthe des offres et se débrouillait seule, à un système qui doit s'adapter aux besoins du patient car aujourd'hui, on a un très fort vieillissement de cette population."



Le DAC répond donc à un enjeu national qui concerne encore plus la Corse, au regard de sa population âgée. L'évolution du nombre de maladies chroniques augmente de 2% chaque année sur le territoire, et sont parfois corrélées aux conditions sociales. "Moins on est riche, plus on a de chances d'en développer", simplifie en fait le président de Via Salute.