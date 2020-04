CovidRadius : l’appli qui vous permet de sortir sans dépasser le kilomètre autorisé

MV le Mercredi 8 Avril 2020 à 13:35

Depuis le durcissement des règles de confinement, sportifs et promeneurs ne peuvent plus dépasser le périmètre d'un kilomètre autour de leur domicile. Si la montre peut vous aider à ne pas dépasser l'heure d'air autorisée par la seule sortie journalière possible, il n’est pas toujours évident d’évaluer avec exactitude où se situe la limite de 1 000 mètres.

Une appli, créée par deux jeunes informaticiens de Grenoble, vous permettra de calculer, à la rue près, jusqu’où il est possible de s’aérer sans prendre le risque d’être verbalisé.



Cliquez sur la photo pour pouvoir l'utiliser.

