Covid : troisième dose pour tous, pass sanitaire durci, validité des tests...voici ce qui va changer

Rappel vaccinal pour tous

Le rappel vaccinal pour l'ensemble des adultes contre le Covid-19 "est ouvert à compter de ce samedi", a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, assurant qu'il y aurait "des vaccins pour tout le monde".​ "Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux et nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination à compter de ce week-end", a-t-il encore indiqué.



Le pass sanitaire invalide au bout de sept mois en l'absence de rappel

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire "à compter du 15 janvier 2022" avoir reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid au maximum sept mois après la précédente, a indiqué le ministre de la Santé . "A compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de sept mois après la dernière injection",







La durée des test de dépistage réduite

La durée de validité des tests négatifs au Covid-19 ouvrant droit au pass sanitaire va être ramenée à 24 heures, a indiqué jeudi le ministre de la Santé Olivier Véran. Cette durée, qui permet aux personnes non vaccinées ou complètement vaccinées de bénéficier du pass sanitaire, était jusqu'à présent de 72 heures.



Vaccination des enfants entre 5 et 11 ans

La France étudie la possibilité de vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19, mais dans tous les cas, cela n'aura pas lieu avant "début 2022", a indiqué jeudi le ministre Olivier Véran qui a saisi les autorités sanitaires nationales après l'approbation du vaccin de Pfizer pour les 5-11 ans par l'Agence européenne du médicament (EMA).





Port du masque

Le masque sera désormais obligatoire à l'intérieur dans les établissements publics recevant du public à partir de ce vendredi. Et cela même avec le pass sanitaire. Si la vaccination permet de réduire de manière importante le risque d'être contaminé ou de transmettre le virus, elle ne l'empêche pas totalement. C'est ce que veut éviter le gouvernement.