Covid en Corse : 3 décès et 2 272 nouveaux cas en une semaine

Selon le dernier bulletin publié ce jeudi 8 septembre par l’Agence régionale de santé de Corse, la circulation virale continue de diminuer sur l'ile. Entre le 5 et le 11 décembre 2 272 résidents corses (325 cas quotidiens) ont été nouvellement testés positifs au Covid. Le taux d'incidence se stabilise à 650 cas pour 100 000 personnes. "La situation sanitaire nécessite une vigilance particulière de la part de tous. La triple épidémie Covid/ Grippe/ Bronchiolite impose le maintien des gestes barrières et appelle à la vaccination." indique l'ARS dans un communiqué.





Hospitalisations

Le nombre de nouvelles hospitalisations conventionnelles diminue et celui en réanimation reste stable : 37 nouvelles admissions ont été enregistrées au cours de la semaine dont 4 en réanimation contre 54 nouvelles admissions au cours de la semaine précédente dont 5 admissions en réanimation.

Au 15 décembre 61 patients, dont 1 en réanimation, avec une moyenne d’âge de 75,5 ans sont hospitalisées à Ajaccio et Bastia dont



On déplore cette semaine 3 décès.



Vaccination

Au 12 décembre 2022, en Corse, 68 % de la population a reçu un schéma initial complet et 51 % a reçu une dose de rappel. 18% des 60-79 ans sont à jour de leur vaccination et seulement 10,2 % des plus de 80 ans.