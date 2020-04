Covid-19 dans le monde : Le bilan des décès dépasse la barre des 100 000 morts

Le nombre de décès continue de baisser pour la 3e journée consécutive même si le pays compte 510 personnes de plus en 24 heures, soit 16.353 au total. L'Espagne est le second pays le plus touché au monde en terme de morts et de cas recensés avec 161.852 personnes. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 10 mai.