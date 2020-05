Covid-19 - Les maires de Haute-Corse demandent le report de la réouverture des écoles

Depuis plusieurs semaines maintenant les maires de Haute-Corse sont en première ligne afin de faire face à l’épidémie de Covid19.

Dans le cadre du plan de déconfinement, le Premier ministre a annoncé le 28 avril la réouverture des écoles élémentaires le 11 mai. Le protocole sanitaire à mettre en œuvre à cette date a été diffusé le 4 mai.

Ce protocole, dans le délai imparti apparaît pour de nombreuses communes difficilement applicable, du fait en particulier des moyens matériels, humains et financiers à mobiliser afin de garantir la sécurité des plus jeunes, de leur entourage ainsi que des personnels communaux et de l’Education Nationale.

A cela s’ajoutent les interrogations concernant différentes organisations nécessaires au bon déroulement de cette phase cruciale : les transports scolaires indispensables dans les communes rurales, les cantines, les activités périscolaires, les personnels spécialisés etc.

Enfin, se pose la question de faire reposer sur les Maires la responsabilité juridique, morale mais aussi politique de cette réouverture des écoles, avec l’acceptation de facto du protocole sanitaire à mettre en place.

C’est pour ces différentes raisons que l’Association des Maires de Haute-Corse demande le report de la réouverture des écoles à une date qui permette, dans la concertation avec les acteurs concernés en particulier les personnels, l’Etat et la Collectivité de Corse, de réunir toutes les conditions permettant un retour à l’école serein et pleinement sécurisé.