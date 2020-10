Covid-19 : Le Salon de l'agriculture 2021 annulé. Le concours des produits agricoles maintenu

Si l'édition 2021 du Salon de l’agriculture, qui devait se tenir à Paris du 27 février au 7 mars, est annulée en raison de la crise sanitaire, le concours général des produits agricoles sera maintenu, ont indiqué ce mercredi 13 octobre les organisateurs : “Il est de notre responsabilité (...) de dire le plus en amont possible notre décision, qui est de reporter à l’année suivante le salon de l’Agriculture, tout en maintenant à Paris et dans différentes villes des événements dont les agriculteurs ont besoin” - ils ont indiqué à l'AFP.

Le concours général, qui juge chaque année environ 12.000 produits agricoles et alimentaires français, et qui médaille à chaque éditions des nombreux produits corses, sera “maintenu” avec l’accord du ministère de l’Agriculture. Si habituellement les finales se tiennent pendant la durée du salon, pour cette édition pourrait se tenir “dans différentes villes de province”. Les concours animaux sont quant à eux reportés à 2022.