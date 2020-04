Covid-19 - Echanges entre le Premier ministre et élus corses : pas l'écho escompté

Pour un statut fiscal et social et une relance verte



Concernant les mesures économiques, la situation particulière de l’île liée à la très forte saisonnalité de son activité et au poids du tourisme, risque d’exposer la plupart des entreprises à une longue période d’inactivité sans entrée de trésorerie. En ce qui les concerne, si les mesures actuelles ont pu répondre partiellement à l’urgence de la situation, la proposition d’utiliser le PEI pour sauver et relancer l’économie corse ne saurait nous satisfaire. En effet, le PEI a pour vocation de rattraper le retard structurel existant acté par la loi du 22 janvier 2002. L’Etat présente comme une avancée l’octroi de fonds déjà dus et attribués à la Corse. D’autre part, la somme annoncée de 148 M d’€ ne pourra en aucun cas pallier les conséquences économiques et sociales de la crise du COVID.

À cet égard, un plan ambitieux pour une relance verte doit être imaginé par les Corses. S’agissant de transformer notre économie, en prenant le virage de l’écologie et du développement durable, il devra reposer sur un statut fiscal et social ainsi qu’un revenu universel afin de protéger les familles les plus fragiles.