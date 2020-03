Covid-19. Après l'Italie, l'Espagne durcit le confinement

Le chef du gouvernement espagnol a annoncé cet après-midi, en direct télé, le prolongement et le durcissement du confinement. "Tous les travailleurs exerçant des activités non essentielles doivent rester chez eux" a déclaré Sánchez qui a expliqué que ces nouvelles mesures plus réstrictives dureront au moins 15 jours et que tous les employés bénéficieront d'un congé payé et qu'ils récupéreront ces jours à la fin de du confinement.



Un nombre de cas positifs très élevé

Deux semaines après l'annonce de l'état d'alarme, ce samedi l'Espagne a enregistré 832 morts en 24 heures. Au total, 5 704 personnes ont perdu la vie, tandis que 72 248 ont été infectées, 8 189 de plus que vendredi. 40 630 personnes ont dû être hospitalisées, 5000 personnes en plus qu'en Italie, 4 575 ont été admises aux soins intensifs et 12 285 sont guéries (17% du total des personnes infectées).



La saturation des soins intensifs

Sans savoir quand exactement cette pandémie atteindra le pic en Espagne, Fernando Simón, le directeur du Centre de coordination des urgences sanitaires ibériques, a déclaré que que la "guerre se joue désormais aux soins intensifs, saturés".



Et l'UE?

Dans son discours Pedro Sánchez a également évoqué le rôle de l'UE : "Le virus teste le projet européen. Cette fois, l'Europe ne peut pas échouer', a-t-il dit, en demandant aux pays membres de soutenir la dette publique dont de nombreuses économies européennes ont besoin.