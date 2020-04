Covid-19 : 13 832 décès, dont 8 943 en milieu hospitalier, en France

En France, "un plateau haut semble se confirmer", déclare le directeur général de la santé lors du point de situation au 11 avril. "Nous sommes en train progressivement de freiner l'épidémie" avait-il précisé vendredi.

Actuellement, 93 790 personnes ont été testées positives au virus, 31 320 sont hospitalisées (53 admissions de plus que la veille) et 13 832 sont décédées dont un garçon de moins de 10 ans vendredi.

Actuellement 6 883 cas graves sont en réanimation, ce sont 121 patients de moins qu'hier, un chiffre négatif pour le troisième jour consécutif. Le besoin de trouver de nouvelles places équipées de machine diminue pour la troisième fois. "On est sur un très haut plateau, nous devons rester mobilisés" a souligné Jérôme Salomon qui craint un "relâchement" lors de ce week-end de fêtes de Pâques