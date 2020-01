Course hors stade : Nicolas Benedetti et Jean-Marc Callaris qualifiés pour les championnats de France

GAP le Dimanche 5 Janvier 2020 à 21:50

Ce dimanche 5 janvier avait lieu à Nice la 20e édition du dix kilomètres de la Prom Classic qui se déroule sur la célèbre Promenade des Anglais. Cette course ultra rapide a permis à deux athlètes de l'AS Porto-Vecchiaise Athlétisme de se distinguer. Le master 1 Nicolas Benedetti a terminé son épreuve dans le temps de 35'38 obtenant la 363e place du général sur 8.081 concurrents classés et en 30e position dans sa catégorie sur 708 athlètes. Pour sa part, le master 3 Jean-Marc Callaris avec un temps en 39'18 a terminé sa course à la 772e place du général et 40e sur 618 concurrents dans sa catégorie. Grâce à leurs performances les deux Porto-Vecchiais, qui ont battu leur record personnel sur la distance, ont décroché leur qualification pour les prochains championnats de France de la spécialité.

