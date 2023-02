Coupe de France de Shito-Ryu : moisson de médailles pour l’ACA-Arts martiaux

Avec le soutien et les conseils de leurs deux coachs, Laetitia et Alexandra Feracci en l'occurrence, les 5 membres de la section sport-études acéiste engagés en coupe de France de Shito-Ryu se sont particulèrement en remportant la bagatelle de 5 médailles : quatre d'or et une d’argent.