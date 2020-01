Coupe de France : Le FCBB impuissant face aux "verts" de Saint-Etienne (0-3)

Ce sont les rouges du FCBB qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre.

Et Cropanese donnait le ton en s’échappant sur le coté droit mais son centre était bien capté par le gardien Ruffier (3ème).

Les verts laissaient venir leurs adversaires, se contentant de bien gérer en défense.

Côté tribunes les supporters de l’ASSE s’imposaient en chef d’orchestre, enchainant slogans et chants.

La 1ère attaque verte se situait à la 8ème minute avec Khazri qui décochait un tir des 25 m. Contré par un défenseur le ballon n’inquiétait pas le portier insulaire Milosavljevic.

Cette banderille faisait sortir les Stéphanois de leur coquille. Prenant le jeu à leur compte, les hommes de Puel dominaient mais sans vraiment poser de problèmes aux locaux.

Le jeu ronronnait ainsi pendant une bonne dizaine de minutes jusqu'à ce tir de Odzoumo, servi par Cropanese, de la droite. Le ballon était dévié in extremis par Ruffier au second poteau alors que Penneteau le convoitait (26ème).

Une minute plus tard c’est Penneteau qui centrait de la gauche pour Ozdoumo mais la reprise acrobatique de celui-ci, au point de penalty, partait trop haut dans les airs pour tromper Ruffier.

A la 32ème minute les verts obtenaient un corner. Boudebouz le tirait de la droite. Khazri reprenait de volée à l’entrée de la surface de réparation. Contré, le ballon parvenait à Nordin qui, en embuscade au poteau gauche et libre de tout marquage, glissait le cuir au fond des filets de Milosavljevic.

Pas malheureux sur ce coup là les visiteurs. 0 – 1





Les joueurs de Ligue 1 continuaient sur un train de sénateur mais sur une reprise de Debuchy, Milosavljevic était obligé de s’y reprendre à 2 fois pour s’emparer du ballon (40ème).

Dans le temps additionnel, Khazri aux 20 mètres donnait un caviar à Fofana dans la surface de réparation corse. L’attaquant stéphanois croisait bien son tir et battait Milosavljevic de prés. (45ème + 1). 0 – 2. Réalistes, les verts menaient 2 – 0 à la mi-temps face à des Borgais volontaires mais peu incisifs.





Les locaux débutaient la seconde période assez fébrilement avec de nombreuses passes approximatives mais les verts n’en profitaient pas.

Dans cette rencontre qui ne ressemblait pas vraiment à un match de coupe les Stéphanois faisaient circuler le ballon sans prendre de risque.

A la 61ème Doumbia sur la droite tentait bien de servir Odzoumo mais le portier visiteur Ruffier s’interposait.

Ce même Doumbia se permettait ensuite un joli slalom dans la surface adverse à la 65ème minute mais son tir, trop croisé, rasait le poteau gauche de Ruffier. Les protégés du président Emmanuelli s’enhardissaient mais confondaient souvent vitesse et précipitation.

A un quart de la fin, à l’entrée de la surface, Cropanese s’essayait d’une reprise de volée mais le ballon passait à coté du montant droit de Ruffier.

Les pensionnaires de Ligue 1 géraient tranquillement leur fin de match marquant dans le temps additionnel sur contre attaque un 3ème but par Nordin, sur une passe de Boudebouz, et se qualifiaient pour les 16ème de finale de la compétition.

Place désormais au championnat pour les joueurs de J.-A. Ottaviani.



Ils ont dit

Jean-André Ottaviani, entraîneur du FCBB

«Déçu du résultat oui, mais pas vraiment dans la manière. On a certes manqué d’agressivité en 1ère mi-temps. On les a trop regardés jouer. Sur le plan de jeu, on n’a vraiment pas respecté celui-ci notamment sur les centres. Or on savait qu’ils étaient fragiles à ce niveau. On a voulu passer par l’axe au lieu de centrer. Sur une erreur d’inattention on prend un premier but. Il faut qu’on soit plus disciplinés. On a été plus agressifs en 2ème mi-temps mais à 2 – 0 c’était compliqué. On prend 3 buts mais pas sur des erreurs défensives ou individuelles comme c’est souvent le cas. On est punis sur des détails. On est restés en dedans, on n’a pas poussé nos attaques jusqu’au bout. Nos jeunes ont peut-être été timorés par l’enjeu, l’ambiance, l’adversaire. Il faut savoir tourner la page et se concentrer maintenant sur le championnat ».





Claude Puel, entraineur St Etienne

«On a bien géré notre 2ème mi-temps. On a été professionnels en livrant un match sérieux, en étant concentrés et il le fallait après quelques alertes en 1ère mi-temps. On est bien rentré dans le match même si on a manqué de verticalité dans le jeu. On a été opportunistes et réalistes en marquant en fin de mi-temps. On avait des jeunes dans l’équipe, ils ont été à la hauteur. Je félicite cette équipe de Borgo qui a joué dans l’esprit».