Coupe de Corse de football : Corte espère un 8e trophée

Après un début de saison chaotique et loin des espérances suscitées lors des matchs de préparation, les Cortenais ont flirté avec le titre dans le National 3, poule A, lors de la deuxième partie du championnat. « Effectivement, nous avions de bons espoirs en début de saison. Mais le groupe a été contrarié par l’absence de deux éléments importants qui ont manqué jusqu’au mois d’octobre, à savoir Christofer Boussemart, notre meilleur buteur, et Fabio Perotto, deux joueurs en contrat fédéral. Nous avons pu ensuite compter sur eux dès le mois de novembre. À sept journées de la fin, nous étions seconds du championnat et nous aurions pu espérer mieux qu’une 7e place, d’autant que nous avons été un peu plus réguliers que la saison passée, où nous avons fini 5e, car paradoxalement nous avons fait une meilleure saison cette année. Si on prend le classement entre janvier et début avril, nous étions leaders. Nous sommes le club qui a pris le plus grand nombre de points sur cette période. Malheureusement le début de saison entre les absents et le fait que nous avons été contraints de renforcer l’équipe réserve nous a fait perdre des points. Sans compter que nous avons eu quelques petits pépins physiques entre septembre et novembre. Mais dans l’ensemble nous continuons à progresser et c’est une bonne chose », avoue David Faderne, le coach cortenais depuis 9 saisons.



Malgré tout, il y a cette finale de coupe de Corse qui pourrait permettre à l’Union Sportive des Clubs du Cortenais de terminer sa saison en beauté en remportant le huitième trophée régional de son histoire. Mais face à La Balagne, champion du National 3 dans la poule H, les choses ne seront simples du tout, comme l’a d’ailleurs été le parcours de l’USCC dans cette épreuve. « Nous avons joué notre premier match contre la réserve de Furiani où nous avons 6-3 après avoir été menés. Nous avons enchaîné à Bonifacio. Un match cadenassé où nous avons eu les pires difficultés pour nous imposer 1-0. Nous avons battu ensuite Bocognano en quart de finale avant de nous imposer à Cargèse 3-0. Le seul match que nous avons le mieux maîtrisé », explique David Faderne.



Contre La Balagne la partie sera très compliquée. Les Balanins sont sur une excellente dynamique et seront galvanisés par ce titre obtenu en N3. « Nous préparons du mieux possible cette rencontre avec un dernier entraînement ce jeudi soir. Nous avons peu d’absents et nous espérons accrocher nos adversaires qui sortent d’une saison exceptionnelle. Je sais que nous pourrons compter sur le soutien de notre public et cela sera un atout majeur pour nous porter vers la victoire ».

Il est vrai que l’on sent beaucoup d’engouement en ville pour celle finale. Corte s’est, en effet, parée des couleurs de son club phare et depuis quelques jours les messages d’encouragement fleurissent sur les réseaux sociaux !

La rencontre se jouera donc ce vendredi soir à 19 heures sur le stade d’Erbajolo. Un jour inhabituel pour une finale, mais il est vrai que le lendemain aura lieu la finale de Ligue des Champions entre le Réal de Madrid et le Borussia Dortmund !