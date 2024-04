Coti Chjavari : Core in Fronte maintient son appel au rassemblement devant la maison de Gabriel Attal

Malgré l'interdiction préfectorale Core in Fronte maintient samedi 6 avril son appel au rassemblement dimanche à 14h30 "devant la maison de Gabriel Attal, pour dire non à la répression" et dénoncer l'arrestation de Stéphane Ori, un militant indépendantiste mis en examen et écroué fin mars dans une information judiciaire ouverte par le parquet national antiterroriste. Dans un communiqué, le parti indépendantiste a critiqué sévèrement l'arrêté préfectoral. Selon eux, cette interdiction est une "décision qui relègue l'État français au niveau des pires régimes autoritaires."



Core in Fronte pointe du doigt également la mise en place d'un autre arrêté préfectoral autorisant la prise d'images aériennes à Coti Chjavari pendant deux jours, ainsi que le renforcement des mesures sécuritaires dans la région, qualifiant cela de tentative de "bunkeriser le village." Le parti dénonce également une tentative de museler leur message, affirmant que certains de leurs réseaux sociaux ont été bloqués ou que des appels au rassemblement ont été supprimés depuis hier matin. "Cette répression contre la liberté d'expression est, selon Core In Fronte, un exemple flagrant de la non-démocratie en Corse."



Le parti invite ainsi la population à se rassembler dimanche 7 avril à 14h30 à Coti Chjavari, précisant un point de rendez-vous à l'embranchement de Cala di Cigliu, situé à proximité de la résidence secondaire du Premier Ministre français, Gabriel Attal.