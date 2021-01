Corti : Forte mobilisation pour demander l’application du droit pour Pierre Alessandri et Alain Ferrandi

Jean-Baptiste Arena, maire de Patrimoniu et co-leader de Core in Fronte : « Nous sommes là déjà, avant tout, pour les familles et, ensuite, en tant que simple citoyen. Il faut faire respecter le droit. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri auraient du être conditionnables depuis quatre ans, c’est la moindre des choses qu’ils puissent au minima être rapprochés auprès des leurs. Quand on sait qu’en 1953, la France a amnistié des gens qui ont commis des crimes contre l’humanité, des gens qui ont envoyé des enfants dans des camps de concentration, et, aujourd’hui, elle refuse à des gens, qui ont accompli leur peine et même plus que leur peine, le droit de rentrer sur leur terre. Nous, nous ne demandons pas l’amnistie, seulement qu’au bout de 22 ans de prison, ils puissent enfin être rapprochés à Borgu ».



Michel Castellani, député de Bastia : « D’abord, il faut comprendre la souffrance de la famille Erignac, comme il faut comprendre la souffrance et les difficultés des familles des emprisonnés. C’est un sujet extrêmement douloureux, mais ce n’est pas le sujet de la manifestation d’aujourd’hui. Le sujet aujourd’hui, c’est l’application du droit. Nous sommes dans une démocratie et, dans une démocratie, il n’y a pas de revanche d’Etat, il n’y a pas de transgression : on applique la loi. Un certain nombre de prisonniers méritent d’être au moins rapprochés de leurs familles. C’est l’application du droit. C’est pourquoi je suis content de voir ce soutien populaire ».



Hyacinthe Vanni, vice-président de l’Assemblée de Corse et président du groupe Femu a Corsica : « Il faut que la loi soit respectée. Aujourd’hui, cet acharnement de l’Etat est inacceptable. On se doit d’être là pacifiquement pour le dire et le marteler encore une fois ».



Petr’Anto Tomasi, président du groupe Corsica Libera à l’Assemblée de Corse : « C’est normal d’être présents ici aujourd’hui, comme nous le sommes depuis le début de la mobilisation pour les cas d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri. L’injustice a été renforcée par les décisions de la fin de l’année dernière. Alors que tous les voyants étaient au vert pour qu’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri retrouvent la terre de Corse et se préparent à retrouver légalement la liberté, on voit bien qu’on est dans une démarche qui méprise le droit. On est dans une véritable vengeance d’Etat. Il est important que les Corses, aujourd’hui, fassent entendre leurs voix malgré un contexte sanitaire difficile. La mobilisation dans les rues de Corti est positive, elle dépasse le mouvement national. Il faut l’amplifier et faire tomber cette position qui est contraire à tous les principes démocratiques et juridiques ».



Jean-Sébastien de Casalta, avocat bastiais et membre de la LDH : « Nous sommes ici, pour ma part en tant que citoyen, pour dire : Oui au droit ! Oui à la justice ! et Non à l’arbitraire ! C’est un mot d’ordre trans-partisan qui nous rassemble tous et qui justifie ma présence et celle de tous ceux qui ont souhaité manifester pour apporter leur soutien à une conception du droit et de la justice qui doit être, tout simplement, respectueuse des règles et qui doit être débarrassée de toutes considérations politiques qui n’ont pas lieu d’être ».