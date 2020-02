Corte : Vanina Borromei a présenté la liste Corti Per Tutti

Vanina Borromei et Marceau Simeoni ont scellé vendredi soir l'alliance Femu/Pnc en présence du chef de l'exécutif Gilles Simeoni, du député Jean-Felix Acquaviva mais également des membres clés de Corsica Libera absents de la liste.





La liste de Corti Per Tutti

1. Borromei Vanina, cheffe d'entreprise, conseillère exécutive, présidente de l'office des transports de la Corse

2. Simeoni Marceau, ingénieur

3. Cristiani-Castelli Marie-Luce, cadre, office de l'environnement de la Corse

4. Demuynck Frédéric, professeur

5. Rinieri Paula, éducatrice spécialisée, centre hospitalier Corti-Tattò

6. Filippi Petru-Antone, formateur langue et culture corse, afpa, praticalingua

7. Giacobbi Pascale, collaboratrice en assurance

8. Ferrandini Jean-André, attaché d'administration hospitalière, centre hospitalier Corti-Tattò 9. Letreux Valérie, responsable administrative, université du Corsica

10. Moureaux Ronan, infirmier libéral

11. Spella Madeleine, maître de Conférences émérite

12. Battesti Joseph, artisan retraité

13. Penciolelli-Campana Marie-Francoise, adjoint administratif, università di Corsica

14. Lapina José, directeur hospitalier honoraire

15. Mariani-Costa Andrée, professeure des écoles

16. Guerrini Dominique, conseiller commercial

17. Naim-Casanova Audrey, orthophoniste

18. Cesari Pascal, retraité

19. Ternengo Sonia, maître de conférences, università du Corsica

20. Arrighi François, retraité éducation nationale

21. Bianco Sonia, fonctionnaire d'État, UIISC5

22. Moretti Charles-André, contractuel à la collectivité de Corse

23. Fabiani Françoise, retraitée

24. Lepidi-Acquaviva Marcellu, artiste peintre

25. Savalli-Sarrola Melissa, assistante administrative, C.C Pasquale Paoli

26. Guerrini Francè, étudiant, animateur Nebbia Radio Campus

27. Tomasi Anne, professeure agrégée, conseillère territoriale

28. Ottomani Philippe-Joseph, étudiant

29. Ferrandini Antoinette, retraitée