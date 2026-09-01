Corte - Une amicale des Pompiers très active

En début de semaine l’Amicale des Pompiers de Corte, présidée par Marcel Flori, a organisé la septième édition du Challenge François-Ruggeri, compétition de boules proposée en doublette et qui a réuni cette année près de 140 participants. « Un record pour cette manifestation en souvenir de notre ami François disparu prématurément. Un Challenge qui s’est déroulée en présence de son épouse, Francette, de sa fille, Nadine, et de son petit-fils, Carl’Antò. François Ruggeri était un ancien adjudant-chef volontaire qui a fait toute sa carrière au sein de la caserne de Corte. Il était, par ailleurs conducteur d’engins au service des routes de la Collectivité de Corse et plus précisément au service déneigement », a expliqué Marcel Flori qui a tenu à préciser que ce Challenge est important pour l’Amicale dans le cadre du devoir de mémoire. Un événement que l’Amicale tente de pérenniser et qui a connu cette année un énorme succès auprès des boulistes de Corte et de tout le centre Corse, malgré l’orage qui s’est abattu durant la manifestation.





« Malgré tout, la fête s’est poursuivie dans une excellente ambiance au boulodrome de Corte prêté gracieusement par les responsables de la Boule Cortenais que nous tenons à remercier. A l’occasion de cette manifestation nous avions proposé une petite restauration et la soirée fut un grand moment de convivialité ». Sont parvenues en finale les doublettes composées de Bapti de Nobili associé à Don Philippe Carlotti, face à Nicolas Gomes et Julien Albertini. « Les deux équipes n’ont pas joué la finale et ils ont souhaité partager les gains puisqu’il était déjà plus de trois heures du matin », a poursuivi Marcel Flori.





D’autres manifestations sont organisées régulièrement par l’Amicale des Pompiers comme le bal du début du mois d’août, « qui avait été reporté en juillet en raison du feu de la vallée de la Restonica. Le bal a connu également un énorme succès puisque nous avons réalisé 1 200 entrées payantes, avec la participation de prestataires cortenais ».

En octobre prochain, les lundi et mardi 12 et 13, aura lieu le tournoi de sixte, 3e Challenge Dumè Lozzano, sur le stade Santos-Manfredi. Un moment qui rappellera, sans aucun doute, les grands rendez-vous estivaux des sixtes cortenais qui rassemblaient des milliers de personnes ! « Dumè Lozzano était lui aussi un sous-officier volontaire. Il a disparu tragiquement dans un accident de la route à Ponte-Leccia, et a fait toute sa carrière de pompier au centre de secours de Corte.»



L’ensemble de ces manifestations permettent de récolter des fonds servant à l’achat de divers matériels de manière à améliorer le quotidien des pompiers à la caserne « comme du matériel de cuisine, de l’électroménager, du matériel de sport ou encore payer les abonnements TV pour pouvoir regarder les matchs et les soirées de Coupe d’Europe de Football. Mais nous avons organisé également une sortie en bateau pour les adhérents, une journée à Western Splash pour les enfants des sapeurs-pompiers, un voyage à Rome pour les adhérents. Et puis nous travaillons sur l’organisation d’un voyage à Disney Land Paris pour 15 familles de pompiers, donc 46 personnes et 24 enfants. Un voyage qui sera financé à 50% par l’Amicale. Cela permet aux familles d’offrir un voyage assez onéreux à leurs enfants. C’est une sortie que nous proposerons pour la deuxième fois ».

