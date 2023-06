Corte : Des élèves du lycée Pascal Paoli en voyage scolaire en Toscane

Les élèves de 1ère et Terminale STMG, accompagnés par leurs professeures Mmes Charlotte Albertini et Mia Benedetto, ont récemment vécu une expérience culturelle exceptionnelle lors d'un voyage en Toscane. De Florence à Pise, ce séjour a été une véritable immersion dans la richesse culturelle de la région. Les jeunes lycéens ont en effet eu l'opportunité de visiter la villa Medicis, de découvrir les personnages emblématiques et les artistes de la célèbre "città del Giglio", ainsi que de se rendre sur la Piazza dei Miracoli.Ce voyage était également placé sous le signe de l'entrepreneuriat, offrant aux élèves une immersion dans deux entreprises emblématiques du "Made in Italy". Les jeunes Corses ont été accueillis par le "pastificio" Martelli, une entreprise familiale d'excellence, qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros et qui produit cinq types de pâtes renommées telles que les "fusilli di Pisa", les "penne classiche", les "maccheroni di Toscana", les "spaghetti" et les "spaghettini". Martelli mise sur la qualité de ses produits et exporte dans le monde entier, avec une présence également dans une boutique bastiaise.Les lycéens ont également eu l'opportunité de visiter la fabrique de tissus "Manteco", véritable fleuron de l'industrie textile italienne. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros, cette entreprise travaille avec des marques prestigieuses italiennes telles que Gucci et Valentino, ainsi qu'avec des marques étrangères comme Zara."Les élèves et leurs professeurs expriment leur gratitude envers Franck Angeli et son agence "Strada in libertà", "la casa Guelfucci", les commerçants cortenais, les parents d'élèves, la Collectivité de Corse pour les subventions et la Maison des Lycéens pour les fonds récoltés lors d’une soirée loto. Grâce à leur soutien, ce simple projet s'est transformé en un voyage unique, offrant aux élèves des souvenirs inoubliables et des apprentissages enrichissants." souligne la proviseure de la Cité Scolaire Pascal Paoli, Hélène de Meyer. L'établissement