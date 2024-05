Corsica Cup - Yannick Cahuzac "fier de remporter ce trophée"

Les réactions





Yannick Cahuzac (sélectionneur) : « Il y a eu énormément d’application et de sérieux tout au long de la semaine. Et pourtant on sait que les saisons sont longues pour tous ces joueurs, que c’est difficile pour eux aussi bien physiquement que psychologiquement, et ils ont répondu présents tout au long du tournoi. Je suis très fier et très content pour eux qu’ils remportent ce trophée ».



Antony Lippini (entraîneur adjoint) : " Nous sommes heureux d'avoir gagné nos deux matchs et surtout d'avoir pu nous retrouver avec plaisir tous ensemble une semaine. Concernant ce dernier match, nous avons beaucoup souffert surtout en deuxième mi-temps. Mais on a prouvé encore une fois qu'on pouvait largement rivaliser avec des équipes jouant des éliminatoires UEFA ou FIFA."



Rémy Cabella (capitaine) : « Je suis très fier d’avoir remporté ce tournoi avec cette équipe. Nous avons disputé deux très bons matchs face à de bons adversaires, même si cela a été plus compliqué ce soir face à Saint-Martin, notamment sur le plan physique, en seconde période. Je suis aussi très heureux, à titre personnel, d’avoir retrouvé ce stade de Mezzavia, où tout a commencé pour moi ».