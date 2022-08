Corse : vigilance météo orange "orages, pluies, inondations" jusqu'à 10 heures

Météo France fait état ce vendredi matin d'une "accalmie relative avec des orages peu actifs qui n'ont donné que 10 à 15 mm de pluie sur les 3 dernières heures".

Cependant, ajoute Météo France, des orages actifs se forment toukours en mer. Des rafales de 97 km/h au Cap Sagr et 80 km/h à L'Ile-Rousse ont été mesurées".

Pour Météo France, "le contexte général est moins favorable à la formation d'orages généralisés. Cependant, des orages continuent de se former en mer et vont se décaler sur la Corse en début de journée de vendredi. Ces orages peuvent être localement actifs, et donner une activité électrique importante, ainsi que de fortes intensités pluvieuses, de 40 à 60 mm en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent de 80 km/h. Les zones côtières sont les plus exposées, surtout la façade occidentale et la Balagne, mais sans exclure le littoral oriental. Très localement, sur la frange littorale, des phénomènes tourbillonnaires peuvent être observés. Les orages deviennent moins actifs vendredi matin puis évacuent Ille vendredi à la mi-journée. "