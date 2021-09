Corse : «Felice», le nouvel album de Robert Chantereau

Dans ce nouvel opus, l’auteur, Robert Chantereau nous livre 11 titres en langue corse aux influences folks, jazz et blues, avec des textes intimistes. Le compositeur et interprète corse, nous invite à découvrir un nouvel univers, son univers. Les chansons se veulent plus intimistes, comme une invitation à partager des moments de vie.En prélude à la sortie de l’album ce 15 septembre, en août était sorti, sur toutes les plateformes, un premier single : «Tragulinu di lu cantu», un titre festif et fédérateur aux sonorités estivales, une invitation au partage, à l’amitié et à la fraternité, avec un texte tourné vers l’humain. Pour la couleur musicale de son nouveau CD, R. Chantereau a fait appel à une nouvelle équipe de musiciens où chacun a apporté sa personnalité : Jean-Alexandre Oliva aux guitares, Pierre Agostinetti aux claviers, Pierre-Paul Pieri à la basse, et Vincenzu Lota à la batterie. Les arrangements musicaux ont été confiés à Jean-Alexandre Oliva et Pierre Agostinetti. Quant au travail de production musicale, il est signé Vincenzu Lota à ATOM Studio.Sur la chanson «Tragulinu di lu cantu », on retrouve la jolie voix de Marie-Ange Tosi Abbati dans les chœurs des refrains afin d’ajouter une touche de féminité et de fraîcheur, sans oublier David Crucciani aux percussions.Sur l’album aussi une poésie de Letizia Cosimi adapté en chanson : «U tempu passa», qui vient renforcer la touche de féminité souhaitée sur l’album.RESIDENT PRIZE- One (2014)ROBERT CHANTEREAU- Guaritu(2016)RIMORE- Attenti(2017)ROBERT CHANTEREAU- Lindumane(2018)ROBERT CHANTEREAU - Felice(2021)