Corse : "Bientôt une baguette tradition à 1,5 euro"

En effet, depuis son invasion par la Russie, en février 2022, l’Ukraine a fermé les vannes et n’exporte plus son blé. Pour éviter à certains pays de se retrouver sans matière première, la France a donc redirigé une partie de sa production vers l’étranger, entraînant une hausse générale des coûts. « Le marché a explosé », déplore Marc Ventura. « Avec le conflit, les céréaliers français ont cassé les contrats, et nous ont dit ‘on nous propose tant d’argent pour la tonne de farine à l’étranger, donc soit vous vous alignez, soit on vend là-bas’. » Résultat, les boulangers de l’île, qui achetaient leur quintal (100 kilos) de farine tradition contre 70 euros en 2021, s’en tirent maintenant pour 85 euros.



Et au jeu des augmentations, la Corse est plus touchée que l’Hexagone. « Sur un sac de 25 kilos de farine, on doit payer 2,5 euros de plus, pour le transport. Ça a toujours été comme ça, mais quand tout augmente, c'est la goutte de trop. » D’autant qu’en plus de la matière première, ce sont également les coûts énergétiques qui se sont envolés. « Des personnes d’EDF Corse m’ont dit qu’il y aurait encore une augmentation début février », anticipe Marc Ventura. « On ne sait pas de quel ordre ce sera, mais on espère que l’État va nous protéger, sinon, on va vers la mort des artisans boulangers. »



La projection est radicale, mais pas exagérée. « Si rien ne change, je pense qu’on va bientôt se retrouver avec une baguette tradition à 1,5 euro. Le pain, c’est un produit référence, donc c’est de ça qu’on parle en premier. Mais tout le reste est concerné, comme la pâtisserie, les snakings… » Faut-il craindre des fermetures de postes ? Pour le président du syndicat, c’est encore pire que ça. « Nous, on a déjà des indicateurs très forts, qui nous montrent qu’en Corse, certaines boulangeries sont en grande difficulté. Par peur de perdre leur clientèle, elles n’ont pas bougé les prix, mais du coup, elles perdent beaucoup d’argent. On a des structures qui sont là depuis 60 ans, et qui pourraient fermer en janvier. »

Le temps presse.