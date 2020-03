Coronavirus en Corse : 283 personnes positives. 4 résidants dans les Ehpad

20 cas de plus depuis vendredi soir : 283 personnes ont, en effet, été testées positives (1) au Covid-19 en Corse.67 cas se situent en en Haute-Corse, un chiffre en progression depuis vendredi. (+11) et 216 en Corse-du Sud avec pour la première fois une progression moindre (+9) qu'en Haute-Corse.Selon le SIVIC le nombre d’hospitalisation est de 6 au centre hospitalier de Bastia : 6 patients hospitalisés confirmés Covid-19, 1 est en réanimation.Au centre hospitalier d’Ajaccio il y a en revanche, 73 patients hospitalisés en secteur Covid-19 (cas avérés ou suspects) et 19 patients qui sont en réanimation ou soins intensifsLe nombre total de décès hospitaliers depuis le début de l’épidémie est de 21 pour l'ensemble de la région.Dans les Ehpad 9 résidants ont été testés positifs au Covid-19.2 Ehpad sont situés en Corse-du-Sud ,2 Ehpad en Haute-CorseUn décès y a été enregistré le 27 mars.(1)Pour rappel, le nombre de cas comptabilisés correspond aux cas confirmés via la réalisation de tests de dépistage en milieu hospitalier. Depuis le passage en stade 3, les tests de dépistage ne sont plus systématiques, mais réalisés en priorité auprès des personnes les plus fragiles et des professionnels de santé pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important. Le nombre de cas confirmés sert désormais à guider les mesures de gestion mais ne reflète que partiellement la circulation du virus sur le territoire.(2 )Source : SIVIC