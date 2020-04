Coronavirus : Plus de 10.000 morts en France. 1 427 décès en 24 heures

La France a enregistré 10 328 décès liés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé ce soir Jérôme Salomon.

On dénombre au total 7 091 décès à l'hôpital (à 91% ce sont des personnes de plus de 70 ans), soit 597 décès supplémentaires en 24 heures. Le nombre de décès en Ehpad est de 3 237, soit 820 de plus en 24 heures, mais ce chiffre s'explique notamment par un problème de saisie des chiffres du week-end passé.

À ce jour, 2 958 Ehpad et 1 595 autres établissements médico-sociaux ont signalé au moins un cas avéré ou présumé d’infection au Covid-19.