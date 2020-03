Coronavirus : Gilles Simeoni annonce un plan de transport sécurisé pour les passagers et le fret

Voici son communiqué :"Le Conseil exécutif de Corse, dans la perspective du confinement, a préparé, par un travail concerté entre l’Office des Transports et AIR CORSICA une organisation du trafic aérien permettant de garantir les déplacements indispensables, et notamment pour raisons de santé.Ce plan garantira la couverture quotidienne des 4 aéroports de Corse et la desserte de Paris, Nice et Marseille. Et des vols sécurisés au plan sanitaire pour les passagers et personnels.Concernant le maritime, nous avons, dans la perspective du confinement, préparé, dans le cadre de la DSP maritime, des modalités d’organisation du fret assurant une desserte quotidienne de la Corse conforme à ses besoins".