Coronavirus : 278 décès en 24 heures en France, plus de 25 800 morts depuis le début de l'épidémie

23 983 personnes sont hospitalisées pour une infection COVID-19 et 833 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 6 444 patients sont hospitalisés en réanimation (127% de taux d’occupation par rapport à la capacité initiale), dont 3 147 atteints de COVID-19. 69 nouveaux cas graves ont été admis, le solde reste négatif en réanimation, avec 283 malades de COVID-19 en moins. 4 régions (Île-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 72% des cas hospitalisés. En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 91 hospitalisations, dont 21 en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie,94 798 personnes ont été hospitalisées. 53 972 personnes sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

Depuis le 1er mars, la France déplore 25 809 décès liés au COVID-19, 16 237 décès dans les hôpitaux et 9 572 décès dans les établissements sociaux et médicosociaux.