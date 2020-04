Coonavirus - « U Cristu Negru » célébré à huis-clos à Bastia

La messe sera dite à huis-clos par le curé de la Cathédrale Sainte-Marie de Bastia, le Chanoine Pierre Pinelli, à 10h30 dans l’église de Sainte-Croix. La confrérie retransmettra cette célébration sur son Facebook*. Pour des raisons de sécurité, les confrères, un moment pressentis pour chanter, ne pourront finalement y participer (les conditions de sécurité ayant été revues à la hausse).Depuis le XVème siècle, tous les 3 mai, les Bastiais honorent le Christ Noir des Miracles. Le crucifix a été trouvé en mer en 1428 par deux pêcheurs d'anchois Camugli et Giuliani et se trouve aujourd’hui dans l’oratoire de la Sainte-Croix dans la citadelle de Bastia, juste en dessous de l’église Ste Marie. Chaque année une procession réunissant pêcheurs, confréries et fidèles se rend jusqu'au vieux port de Bastia où se déroule la traditionnelle « bénédiction de la mer ». En raison de la pandémie, cette procession n’aura bien sûr pas lieu cette année mais via FB, la célébration de la messe pourra être suivie par le plus grand monde.