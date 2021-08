Conseil exécutif de Corse : Une rentrée politique sous le signe des urgences sanitaires et hydriques

La problématique sanitaire

La rentrée scolaire reste, cependant, sanitairement problématique avec la crainte de la hausse des contaminations. « En plus de l’aération, nous avons insisté pour que les tests salivaires soient pratiqués de façon régulière chez les enfants de manière à pouvoir isoler les enfants positifs et éviter la contamination en classe et en famille », précise Bianca Fazi, conseillère exécutive en charge du social et de la santé. « Nous faisons également un focus sur la vaccination. Les médecins vaccinateurs vont aller dans les collèges avec des pédiatres qui feront de la pédagogie in situ. Il y aura des créneaux dédiés aux adolescents qui désirent se faire vacciner. La Collectivité de Corse a proposé, en cas de besoin, des locaux et mis du personnel à disposition de manière à pouvoir répondre aux demandes qui, semble-t-il, vont s’accélérer à partir du 5 septembre ». Et, comme toujours, elle reste prudente : « Le virus mène la danse et on s’adapte ». L’idée, ajoute le président de l’Exécutif est de « rendre possible au plan matériel la vaccination de ceux qui le veulent, soit in situ, soit dans des lieux tiers ». Il rappelle son désir « de convaincre plutôt que de contraindre ». Avec en corollaire de l’enjeu sanitaire, un enjeu économique : sauver l’arrière-saison touristique en étant « le territoire où le virus circule le moins ».



La pénurie d’eau

L’autre actualité est la lutte contre la sécheresse et la pénurie d’eau. « Nous avons été obligé de limiter l’accès à l’eau, notamment en Plaine Orientale. Certaines communes ont du organiser des tours d’eau. Cela nous rappelle notre précarité en termes d’eau, d’autant que ces épisodes de sécheresse sévère sont de plus en plus fréquents », rappelle Gilles Giovannangeli, conseiller exécutif et président de l’Office d’équipement hydraulique de la Corse (OEHC). Une nouvelle réunion du Comité Ressource en eau est prévue, ce mercredi, avec l’ensemble des acteurs, dont les agriculteurs qui se retrouvent confrontés à des restrictions d’irrigation. L’enjeu résume, le président de l’OEHC, est, tout à la fois, d’économiser la ressource, de la sécuriser et de l’augmenter. Il promet « une feuille de route dans les 100 jours pour définir des priorités d’aménagement avec des réponses en termes de mise aux normes des barrages existants, de construction de nouveaux barrages et de retenues collinaires. L’objectif est de densifier le réseau agricole et de rendre plusieurs milliers d’hectares agricoles irrigables », comme il l’explique en vidéo :