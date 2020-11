Confinement - Un jour, un film : spécial week-end

Alors que l’espoir renait et qu’une réouverture des cinémas se profile enfin pour le mois de décembre, il est temps de profiter des offres VOD et plateformes du week-end. Tour d’horizon des films et séries conseillées par CNI pour ce, déjà, quatrième week-end de (re)confinement.



• Vendredi 20 novembre – Netflix

Le jeu de la Dame de Scott Frank et Allan Scott

Rien de tel qu’un week-end pluvieux pour binger une série, surtout quand elle est « mini » et ne comporte que sept épisodes. C’est le cas de cette série événement qui suit Beth Harmon, une prodige des échecs orpheline, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. The Queen Gambit (le titre original) est à voir et à revoir pour : la finesse du scénario – les deux créateurs sont scénaristes, on doit notamment à Scott Franck Dead Again et Minority Report – le réalisme des parties d’échec – l’ancien champion du monde d'échecs Garry Kasparov est conseiller – et la prestation extraordinaire d’Anya Taylor-Joy. Cette jeune actrice découverte dans The Witch a depuis confirmé toute l’étendu de son talent notamment chez M. Night Shyamalan dans Split et Glass.



• Samedi 21 novembre – La Cinetek

Vite, vite, il faut en profiter ! Jusqu’à dimanche, la plateforme La Cinetek propose 50 titres phares du catalogue StudioCanal à 2€ parmi lesquels : Ran d'Akira Kurosawa, Total Recall de Paul Verhoeven, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, Le Septième Sceau d'Ingmar Bergman, La Grande Illusion de Jean Renoir ou encore Les choses de la vie de Claude Sautet. Un large choix et une belle sélection à petits prix pour les cinéphiles. En effet, La Cinetek est une plateforme très cinéphile, créée il y a 5 ans, qui propose à la vente ou à la location des œuvres recommandées par des réalisateurs·rices du monde entier.



• Dimanche 22 novembre – Arte replay

La lune de Jupiter de Kornél Mundruczó

On a découvert ce réalisateur hongrois avec White Dog en 2014, un film d’anticipation dans lequel une bande de chiens errants se révolte. Il est également question d’anticipation et de fantastique dans La lune de Jupiter sorti en 2017 et sélectionné à Cannes. Un film en apesanteur plutôt malin avec un regard acerbe sur notre monde et le sort que l’on réserve aux migrants. Eric Libiot de L'Express écrivait très justement : « D'un côté, une course-poursuite impressionnante (...) qui réserve quelques grands moments de cinéma n'ayant rien à envier aux blockbusters américains. De l'autre, une brillante réflexion qui évite les discours lourdauds sur la nécessaire ouverture d'esprit (et des frontières). » Ce film, à ne pas manquer, est disponible en replay jusqu’à dimanche soir sur Arte.tv