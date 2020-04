Confinement - Un jour, un film : le programme du week-end

Ce roman de Jack Finney paru en 1955 sous le titre original The Body Snatchers a connu plusieurs adaptations : par Don Siegel (Invasion of the Body Snatchers, 1956), par Philipp Kaufman (L'invasion Des Profanateurs, 1978) puis par Abel Ferrara (Body Snatchers, 1993). Olivier Hirschbiegel s’empare à son tour, en 2007, de cette histoire d’extra-terrestres qui tentent d’envahir la terre en s’emparant du corps des humains, tel un virus dévastateur. Hollywood fait les yeux doux à ce réalisateur allemand qui sort d’un immense succès avec La Chute dans lequel Bruno Ganz interprète Adolf Hitler. Si Invasion ne propose rien de très nouveau, il remplit sa mission de thriller avec un écho particulier à la situation actuelle et deux acteurs qui le tirent vers le haut : Nicole Kidman et Daniel Craig.• RTL9 à 20h45 : Invasion d’Oliver Hirschbiegel(La chaine RTL9 est disponible sur toutes les box sauf Orange)La Fondation Gan qui soutient le 7art depuis de nombreuses années, propose cinq films gratuits à regarder en VOD sur la plate-forme UniversCiné ce week-end : Monsieur de la réalisatrice indienne Rohena Gera, Delicatessen, le classique de Caro et Jeunet, Ma vie de courgette de Claude Barras, Petit Paysan d’Hubert Charuel et un film qui a électrisé la croisette en 2018, Woman at War de Benedikt Erlingsson. Un petit bijou de comédie, une film totalement décalé et en même temps, totalement dans l’air du temps par son sujet écologique. Le pitch : « Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… » A ne manquer sous aucun prétexte, surtout à ce prix là !• En VOD sur Universciné : Woman at War de Benedikt ErlingssonGratuit avec le code FONDATIONGANPour finir ce week-end en beauté, les chaines de la TNT multiplient l’offre cinéma. Pour les plus jeunes, TF1 propose le 2épisode d’Hôtel Transylvanie, supérieur au premier avec l’arrivée d’un bébé un peu trop humain aux yeux de son grand-père Dracula. Sur Arte, Bertrand Tavernier s’attaque lui au mythe de D’Artagnan via les aventures de sa fille, interprétée par Sophie Marceau. Un film de cape et d'épée virevoltant pour les plus grands.Les ados ne sont pas en reste et peuvent zapper sur France 4 pour découvrir les aventures de Ben-Hur, une version édulcorée par le réalisateur russe Timur Bekmambetov, très loin du mythique long métrage de William Wyler avec Charlton Heston mais qui se laisse regarder.• Hôtel Transylvanie 2 – TF1 à 21h05• La Fille de D’Artagnan – Arte à 20h55• Ben-Hur – France 4 à 21h05Les offres gratuites se multiplient. Outre celle de La Fondation Gan (lire plus haut), MK2 met à disposition des longs, des courts et des documentaires sur sa page MK2 Curiosity . La programmation change chaque mercredi. Cette semaine, vous pouvez voir Sur la Route de Walter Salles, Black Panther d’Agnès Varda ou encore le documentaire Degas et moi d’Arnaud des Pallières.