Confinement - Un jour, un film : « Zombillénium »

Ce samedi 31 octobre, le grand bestiaire de l’horreur est de sorti pour Halloween. Direction le parc d’animation un peu particulier de Zombillénium, film d’animation français original et attachant. A voir et à revoir en famille sur France 4 ce soir.



L’histoire

« Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups garous et autres démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, contrôleur des normes de sécurité, bien déterminé à fermer l’établissement… »



Animation

Zombillénium, film d’animation d’Arthur de Pins, est adapté de sa propre bande-dessinée, ce qui lui permet de rester totalement fidèle à son univers. Il explique : « Il fallait que l’univers et le décor du film soient exactement le même que celui de la BD. […] L’histoire, elle, devait être inédite et pas forcément s’adresser uniquement aux fans de la BD. […] C’est un film d’aventure classique avec des séquences de poursuites aux influences… inconscientes : certains journalistes, aujourd’hui, nous disent avoir reconnu La Folie des grandeurs de Gérard Oury et nous-mêmes nous sommes aperçus après coup qu’une scène venait de Brazil de Terry Gilliam ! » Arthur de Pins n’était pas seul au commande, il a co-réalisé Zombillénium avec Alexis Ducord qui avait participé en 2015 à l’aventure d’Avril et le monde truqué d’après l’univers graphique de Jacques Tardi.



Le journaliste Baptiste Thion du Journal du Dimanche écrivait à la sortie du film : « Adaptant sa bande dessinée avec la complicité d’Alexis Ducord, Arthur de Pins signe un film original, drôle, jamais vraiment effrayant mais terriblement attachant, qui brasse aussi des thématiques sociales et sociétales. »



Casting

Côté voix, les deux réalisateurs ont fait appel à des spécialistes du doublage et de l’animation. Emmanuel Curtil est notamment la voix française de Jim Carrey et a travaillé sur Les As de la Jungle ou Mune, le gardien de la lune. A ses côtés, Kelly Marot est à l’affiche de Bécassine, le trésor Viking et Mutafukaz en plus d’être la voix française de l’actrice américaine Jennifer Lawrence.



L’info en +

Zombillénium avait été projeté au Régent à Bastia dans le cadre des 2e Rencontres du film d’animation, organisées par le centre culturel Una Volta. Des Rencontres de l’animation qui auraient dû fêter leurs 5 ans cette année mais qui viennent d’être repoussé pour cause de confinement.



• Samedi 31 octobre – France 4 à 21h05

Zombillénium d’Arthur de Pins et Alexis Ducord