Confinement : L'Office hydraulique de la Corse assure une continuité de service

Vous pouvez également prendre contact avec nos agents sur les différents secteurs :

Voici le communiqué :Conformément aux directives gouvernementales actuellement en vigueur, l’OEHC adapte son fonctionnement, en appliquant les mesures visant à lutter contre la propagation du coronavirus.Notre priorité est d’assurer une continuité de service, ainsi que la sécurité de nos salariés et de nos abonnés.Face à la crise sanitaire inédite liée au COVID - 19, tous nos agents se mobilisent afin de garantir notre mission de service public.Dans ce contexte sans précédent, l’OEHC s’engage à assurer la production et la distribution d’eau brute et d’eau potable, à l’ensemble de nos usagers.Afin de réaliser vos démarches administratives (paiement de factures, suivi de consommation, consultation des contrats), nous vous invitons à utiliser votre Espace Client depuis notre site internet www.oehc.corsica - Durant cette période de confinement, nos équipes sont disponibles par téléphone ou par mail : Le service exploitation (astreinte) : 04 95 30 93 93 Le service clientèle : serviceclientele@oehc.corsica / 06.49.18.57.26 Le service communication : s.moracchini@oehc.corsica / 06.31.15.32.60 L’agence comptable : g.marazzi@oehc.corsica / 06.19.34.16.89- Si vos demandes concernent l’eau potable : OEHC Ruglianu : 06.49.18.57.23 OEHC Sartè : 06.98.91.40.14 OEHC Coti Chjavari : 06.46.10.11.15- Si vos demandes concernent l’eau brute: OEHC secteur P.O.Sud : 04 95 37 12 51 OEHC secteur P.O.NORD : 06.49.18.57.23 OEHC secteur Aiacciu : 06.46.10.11.15 OEHC secteur Balagna : 06.49.18.57.23 OEHC secteur Sartè : 06.98.91.40.14 OEHC secteur Sud Est : 06.98.91.40.14