Communauté des communes de Corte Centre-Corse : Antoine Orsini dresse le bilan de la 4C

Et pour parler de solidarité, Antoine Orsini affiche d’emblée la couleur en prenant l’exemple de l’organisation du premier marché des producteurs et artisans qui s’est déroulé dernièrement à Vizzavona. « Il s’agissait de décentraliser une telle manifestation qui a davantage sa place dans le rural ». Toujours au niveau de la solidarité, la 4C a créé un poste de conseillère numérique, le premier en Corse. Il s’agit d’un dispositif national permettant à la population d’être assistée en informatique et d’être initiée aux usages numériques. « Notre conseillère numérique, Jamila Hassnaoui, tient tous les jours des permanences dans les mairies des diverses communes, mais aussi ici, dans les locaux de la 4C où nous avons une convention avec le CPIE-A Rinascita.», explique Antoine Orsini.





Autre point soulevé par le président de la 4C celui de la prévention des risques. Et d’affirmer que le centre Corse dispose aujourd’hui d’un plan intercommunal de sauvegarde (PICS). « Je suis parti du principe que comme à Corte, où nous avons un PCS (plan communal de sauvegarde) depuis des années, nous devions également en développer un pour la 4C et prévoir ainsi les risques d’inondation, d’éboulement ou même de tremblement de terre. Toutes les communes disposent de leur propre PCS élargit donc au PICS et peuvent ainsi s’appuyer sur la solidarité des autres communes et en particulier de Corte en cas de besoin. Je prends un exemple simple. Une petite commune comme Rospigliani est touchée par un éboulement la coupant du reste de la 4C. Il y a besoin de 10 tractopelles pour désenclaver le village ? Les voilà à disposition dans les heures qui suivent car nous les avons répertoriées à Corte où nous pouvons les réquisitionner ».







Mais cette solidarité ne s’arrête pas à la 4C puisque le président voit plus loin en évaluant les risques aux communes voisines comme Aleria dans le cadre de la Gestion de l’eau des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Pour le côté prévention des inondations, Antoine Orsini explique qu’il faut cette solidarité amont-aval et « avec Jean-Claude Franceschi, président de l’intercommunalité de l’Oriente, nous sommes sur la même longueur d’ondes. Même si chacun fait sa GEMAPI, nous formons un même comité pour prévenir le risque ».







Le problème de la collecte des déchets au porte à porte

Concernant la protection et la valorisation de l’environnement et du cadre de vie Antoine Orsini explique que la collecte "porte à porte", développée depuis quelques temps déjà, a bien marché dans certains secteurs, et beaucoup moins dans d’autres. Si la population du sud de la ville s’est bien adaptée à ces nouvelles dispositions depuis 3 ans, en revanche, celle du nord de la ville, comme Saint Pancrace et l’Orta, « ce fut, et c’est encore, une catastrophe»..





Pour y remédier, la 4C va mettre à disposition des habitants de ces zones des sites dédiés.

Par exemple, à Saint Pancrace, nous allons installer un site de plus de 20 mètres, à l’entrée du quartier, pour accueillir les bio-déchets. Il s’agira de plateformes de compostage partagés. Dans le même temps, nous allons développer des actions de sensibilisation avec des ambassadeurs du tri, qui seront également présents sur les grands événements comme un rallye ou un trail. Non seulement à Corte, mais aussi dans les villages, partagé avec le Syvadec à travers, entre autres de l’ecoscola. Il s’agira aussi de sensibiliser les professionnels que sont les patrons de bars et les restaurateurs. A ce sujet, nous commençons à récolter le marc de café, par exemple. Nous finissons aussi une étude sur la mise en place de la tarification incitative, avec des systèmes personnalisés de pesée. C’est-à-dire que moins on jette et moins on paye ».







L’assainissement au cœur des préoccupations

L’assainissement est bien sûr au cœur des préoccupations de la 4C. A ce sujet, la station d’épuration de Vivario-Muracciole est en cours de finition. Elle sera opérationnelle dans les semaines qui viennent. « Nous avons aussi en projet celle de Rospigliani, mais aussi le réseau de la vieille ville de Corte. La compétence, si elle est aujourd’hui communale, elle risque de passer aux intercommunalités si la loi change, comme cela est prévu, en 2026. Nous avons donc pris les devants en lançant une étude sur le sujet ». Il s’agit là d’un très gros dossier car nombre de petites communes disposent d’un réseau vétuste, et surtout la qualité de l’eau potable laisse à désirer.





L’assainissement c’est aussi l’épandage des boues. Et pour ce qui est du centre Corse, les boues sont de qualité, « car elles sont dépourvues de métaux lourds. Et les agriculteurs sont bien satisfaits d’utiliser ces boues pour l’épandage de leurs sols. Tout comme les eaux usées traitées de Corte qui peuvent servir à l’irrigation. Cela évite de pomper de l’eau propre en rivière ».





Dernier point abordé par le président de la 4C, le programme de défense contre les incendies de forêt (DFCI). Une bâche de plusieurs milliers de litres d’eau a été installée dans ce cadre dans la vallée de la Restonica, non loin de Surbellu, pour permettre aux hélicos d’intervenir au plus vite sur l’incendie.

Dans la forêt de Cervellu, vallée de Verghellu, à Venaco, une cuve DFCI a été installée au terminus de la route ainsi qu’une drop zone. « Ici, nous avons également créé une zone d’appui à la lutte (ZAL) au milieu de la châtaigneraie, que nous avons, par la même occasion, réhabilitée. A proximité existe une vieille maison, dite maison Giacobbi. Elle appartient à la municipalité de Venaco. Elle est en très mauvais état et le toit s’est même effondré. Notre projet est de la restaurer au profit des scolaires et des universitaires pour parler de sauvegarde de l’environnement. Nous allons y aménager une fontaine au centre d’un espace accueillant », a indiqué Antoine Orsini. A Casetta di a Natura ou A Vergheluccia - « Nous n’avons pas encore défini son nom » - , sera ouverte à tous dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement « mais aussi à la problématique des incendies qui est fondamentale », a conclu Antoine Orsini.