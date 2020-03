Communauté de communes de Lisula Balagna et OEHC : un contrat de la gestion de l'eau potable pour 5 communes

Ce mercredi 11 mars, dans les locaux de la future crèche intercommunale de Lisula Balagne, le président de la Communauté de Communes de Lisula Balagna Lionel Mortini, le président et le directeur de l'Office d'équipement Hydraulique de Corse Saveriu Luciani et Ange de Cicco ont signé le contrat d'attribution de la gestion de l'eau potable de Lisula, Curbara, Santa-Reparata-di-Balagna, Pigna et u Munticellu, qui débutera ce 1er avril 2020 pour une durée de 12 ans.précise le président de la CCIRB.





Dans le cadre du contrat, l'OEHC s'est également engagé à garantir la fourniture d'eau potable auprès des usagers, la gestion des installations, réaliser les travaux préalablement prévus au contrat ainsi que la facturation des redevances et maintenir les 5 agents employés par Véolia. " Ils sont aujourd’hui à la CCIRB et à partir du 1er avril, ils seront à l’OEHC. Et une baisse de tarifs que nous souhaitions pour les usagers" ajoute Lionel Mortini.



Car toujours dans le cadre de ce nouveau contrat, les usagers verront en effet une diminution de tarification d'environ 45 %, par rapport au prix antérieur du M3 ( montant pour une facture de 120 m³ donc environ 165 €). Le M3 sera donc facturé à 1,37€ au lieu de 2,45 €.







"Nous avons effectué un travail considérable et c'était un défi pour nous. En Balagne nous avions un barrage, des obligations surtout en direction du monde agricole, et ce souci d'alimentation de l'ensemble des foyers sur Calvi et la zone. Il y avait un pas à franchir, on l'a franchi. Aujourd'hui, la Corse se doit, à terme, de maîtriser ce bien commun qu'est l'eau" précise Saveriu Luciani, président de l'OEHC .