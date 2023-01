Comment se remettre au sport après les fêtes ? Le coach Romain Susini nous dit comment tenir ses objectifs dans la durée

Éliminer les excès des fêtes ou suivre une bonne résolution de remise en forme sont les raisons qui poussent bon nombre de personnes à entreprendre ou reprendre une activité sportive en janvier.



Romain Susini est coach sportif à Ajaccio depuis 9 ans. Il accompagne tous les jours de nombreuses personnes qui souhaitent atteindre leurs objectifs. En ce début d’ année, il nous livre quelques conseils. " Que ce soit une reprise ou un démarrage, il faut envisager une activité sportive comme faisant partie d’une hygiène de vie sur du long terme. Donc ce début d’année peut être l’occasion d’entamer une activité durable quotidienne ou hebdomadaire. "



1 - Tout d’abord, il faut choisir une activité qui plaît , c’est très important pour la suivre régulièrement.



2 - Ensuite, s i possible c’est toujours mieu x de se motiver à deux ou trois. Si vous avez un ami ou un collègue avec vous, ça permet de se donner des rendez-vous sportifs et de ne pas lâcher.



3 - S'octroyer un temps pour soi et ses activités.



4 - Il faut également se fixer des objectifs réalisables objectivement, y aller progressivement et se faire accompagner par un professionnel qui saura établir un programme adapté et personnalisé .



Pour une reprise efficace , le coach conseille une séance sportive mixte alliant cardio et renforcement musculaire. " Même si chacun a son rythme, les premières semaines sont souvent dédiées à une perte de poids après les fêtes avant de reprendre une activité d’ entraînement plus classique" explique Romain Susini qui préconise également de réguler et changer son régime alimentaire qui va de pair avec le sport. « Il faut réduire la viande de manière générale, aller vers une alimentation davantage végétarienne sans occulter non plus les protéines. Plus de fruits et de légumes et surtout boire beaucoup afin de bien s’hydrater. Cela permet aussi d’éliminer les toxines. Je conseille de cuisiner des produits frais de saison et ma petite astuce est de planifier ses menus avant de faire ses courses, ça évite le frigo vide et donc les commandes au snack en livraison qui font grossir. »



Nous l’ aurons compris, ce début d’année est l’occasion de perdre quelques kilos stockés pendant les fêtes, mais aussi et surtout d’entamer un processus durable de remise en forme.



Le coach explique également qu’un sportif régulier ne met qu’une semaine à retrouver la forme et son rythme après une période d’ excès . De quoi peut-être donner envie à certains de changer leurs habitudes quotidiennes.