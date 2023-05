Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : plusieurs cérémonies en Corse

Pour le 78e anniversaire de l’Armistice, des commémorations ont lieu partout en France, y compris en Corse. Des cérémonies d’hommage se sont tenue dans de nombreuses communes de l'ile, pour rendre hommage aux soldats morts au combat et et rappeler les atrocités de ce conflit qui s’achevait dans la nuit du 7 au 8 mai 1945.



A Ajaccio, le préfet Amaury de Saint-Quentin a présidé la cérémonie place Campinchi aux côtés des élus, des autorités militaires et des associations patriotiques.











Revue des troupes, dépôt de gerbes : à Bastia, le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, était présent à coté des militaires, d’anciens combattants, des forces de l’ordre, mais aussi des personnalités politiques pour la traditionnelle cérémonie de commémoration sue la Place Saint Nicolas.







.