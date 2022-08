ComCom Pasquale Paoli : La mise au point, les inquiétudes et l’appel aux élus corses de Cathy Cognetti-Turchini

« Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Députés, Monsieur le Président de l’Exécutif,

Comme vous le savez, la communauté de communes Pasquale Paoli (CCPP) connaît des difficultés structurelles depuis sa création pour se conformer aux dispositions de la loi NOTRe imposant un seuil minimal de 5000 habitants, obligeant à unir dans un même établissement public des bassins de vie aux caractéristiques différentes. Quarante-deux communes se retrouvent aujourd’hui otages de prescriptions normatives inadaptées qu’il faut désormais, soit résoudre, soit compenser. En votre qualité de parlementaire, je vous demande de vous saisir de cette problématique et d’apporter une solution, en partenariat avec l’État.

Trois options paraissent constituer des issues pour notre territoire.

La première consisterait à revoir le seuil minimal de 5000 habitants et la portée du tunnel dérogatoire pour permettre une réorganisation de la carte des intercommunalités du département de la Haute-Corse. Comme proposé par le maire de Bustanico et vice-président ainsi que les tous les anciens présidents, cela passe par une évolution législative et une modification de la loi NOTRe, soit par voie d’amendement, soit par le biais d’une proposition de loi.

La deuxième serait de nature financière par l’octroi d’une dotation spécifique versée au titre du cumul de handicaps auxquels doit faire face notre communauté de communes : faiblesse démographique, superficie record, population particulièrement âgée, temps de parcours importants en son sein, agrégation d’anciens cantons et de quatre EPCI antérieurs, etc. Si le périmètre ne devait pas être modifié, cette allocation de péréquation supplémentaire et dérogatoire permettrait au moins de pouvoir gérer correctement le territoire.

La troisième, de portée budgétaire, ciblerait davantage la problématique qui met à mal le budget de la CCCP, à savoir le coût de la gestion des déchets. Ayant fait le choix de la redevance pour ne pas aggraver la pression fiscale sur nos administrés, nous ne pouvons pas d’un point de vue légal équilibrer le déficit du budget annexe dédié aux déchets par une compensation émanant du budget général. Une dérogation à cette impossibilité sur le fondement du handicap de la superficie avec des coûts faramineux de collecte, pour que toutes les communes puissent être relevées dans les mêmes conditions, permettrait une fongibilité salutaire pour l’EPCI.

Autant de pistes qui méritent d’être exploitées auprès des plus hautes autorités, ou d’être défendues dans une enceinte parlementaire, afin que la communauté de communes Pasquale Paoli puisse retrouver une gestion saine et une gouvernance apaisée. Les discussions amorcées avec le Gouvernement autour de la question statutaire doivent aussi être l’occasion d’évoquer le cas de l’intercommunalité la plus vaste, la moins peuplée et la plus rurale de la Corse. Je me souviens en tant que conseillère départementale avoir interpelé le Ministre Baylet venu en Corse pour entériner la fusion des collectivités. L’engagement avait été pris de transférer des compétences et moyens relevant du département vers les intercommunalités pour garantir un fonctionnement efficient. Or, il n’en a rien été ! Ne loupons pas l’occasion offerte par ce rendez-vous pour modifier la loi NOTRe !

A l’initiative du maire de Castirla, vice-président de la CCCP, un débat sur ces questions sera organisé dans le cadre d’un prochain conseil communautaire qui devrait intervenir d’ici à la rentrée. Nous ne manquerons pas de vous communiquer le compte rendu des débats pour que vous puissiez disposez de tous les éléments évoqués à cette occasion. Espérant que vous porterez attention à ma requête dont dépend l’avenir de notre territoire, je vous prie de croire, Messieurs, en l’assurance de ma parfaite considération. »