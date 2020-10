Cinéma corse : «Anomalie» de Jean-François Celli

« C’est l’histoire d’un adolescent qui est interné en psy car il est convaincu d’être un vampire » explique le jeune réalisateur de 27 ans qui a son premier film. « Je voulais faire un film sur l’intolérance et finalement j’ai recentré cela au sein de la cellule familiale. Pour qu’on lui reproche quelque chose, j’ai voulu qu’il y ait ce côté vampire mais ce n’est absolument pas une histoire avec des vampires, le surnaturel n’est pas le propos du film »



Un premier film donc pour ce jeune passionné du cinéma qui a fait des études de cinéma à Corte puis à Aix-en-Provence. «J’ai toujours eu le projet de travailler dans le cinéma et aujourd’hui je travaille d’ailleurs sur des documentaires. Là il s’agit de mon premier film. Il ne s’agit pas vraiment d’un film noir, mais l’histoire est sombre c’est vrai. Il y a un côté angoissant mais à côté de cela il y aussi des gags ».





Et le casting ?

«Comme je ne connaissais personne dans le métier, j’ai envoyé des mails à des actrices et des acteurs. Pour le rôle féminin, je tenais absolument à Marie-Pierre Nouveau car je l’avais vu jouer. Après l’avoir contacté, elle m’a rappelé, on a discuté et ça a matché. Je suis très content qu’elle ait participé à ce film ».

Le tournage s’est effectué en région ajaccienne, la plupart du temps chez le réalisateur « Quand on débute c’est difficile de trouver un budget. J’ai quand même reçu une petite aide de la Collectivité de Corse. J’ai un deuxième court-métrage en écriture, sur un sujet différent, mais toujours dans l’esprit science-fiction »