Chômage : la Corse enregistre la plus forte baisse de demandeurs d'emploi ce trimestre

« C’est l’activité saisonnière qui tire énormément l’emploi, analyse le directeur. Le deuxième trimestre, de nombreux recrutements s’opèrent, et ce, pour toutes les tranches d’âges, des jeunes aux seniors. » Ainsi, sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C diminue en Corse de 1,3 % pour les moins de 25 ans (-20 % sur un an), de 3,9 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (-18,8 % sur un an) et de 4,5 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-15,5 % sur un an).



Pour la catégorie A, il recule de 3,4 % pour ceux âgés de 25 à 49 ans (–23,9 % sur un an) et de 10,7 % pour ceux âgés de 50 ans ou plus (-22,5 % sur un an). Si le nombre de demandeurs d’emploi augmente de 0,7 % pour les moins de 25 ans (-25,2 % sur un an), Christian Sanfilippo préfère parler de « stabilité », avec un chiffre qui s’explique notamment par les fins d'études.



Le directeur de Pôle Emploi Corse ne note, par ailleurs, pas de différence notable entre les femmes et les hommes : sur un trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 5 % pour les hommes (-23 % sur un an) et de 5,5 % pour les femmes (-24,2 % sur un an). Toutes catégories confondues, il diminue de 3,5 % pour les hommes (-18 % sur un an) et de 4 % pour les femmes (-18 % sur un an).