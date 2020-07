Changement de cap pour "Les Musicales de Bastia"

Lors de la dernière assemblée générale, le bureau des musicales a été renouvelé dans son intégralité avec comme président et directeur artistique, Raoul Locatelli. Ce dernier souligne l’incertitude qui pesait encore sur la tenue de son édition 2020 en novembre prochain en raison de la situation sanitaire. Il a aussi souhaité une nouvelle orientation du festival, avec notamment un changement de date dès 2021.



«Les Musicales doivent s’inscrire dans un nouveau projet artistique» souligne Raoul Locatelli. «Depuis la création de notre festival en 1987 le paysage musical, tant général qu’insulaire, s’est de plus en plus modifié et force est de constater qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus faire ce qui était possible autrefois. En effet alors qu'il y a quelques années encore nous pouvions accueillir dans notre festival des artistes connus du grand public, c’est devenu maintenant impossible, sauf exception, en raison du coût des spectacles qui s’est littéralement envolé jusqu’à devenir exorbitant, voire indécent. Ainsi les artistes, qu’ils soient de qualité ou bien des produits de consommation éphémères, préfèrent se tourner vers des Zéniths ou des plein-air où ils sont certains, avec leurs producteurs, de rafler le jackpot. De plus, sur le plan local, la plupart des autres festivals se sont peu à peu éloignés de leur thématique originale si bien que nous nous retrouvons tous sur le même créneau artistique, créneau dans lequel nous ne pouvons rivaliser avec des lieux pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes. Il est donc temps pour nous de proposer autre chose en nous appuyant d’une part sur ce que nous avons toujours fait avec succès : le classique, le jazz, les musiques du monde, et d’autre part en tentant d’explorer de nouvelles pistes mais avec moins de variétés grand public, ce qui n'exclura pas pour autant la chanson francophone de qualité, à laquelle nous sommes toujours attachés, quand l'occasion se présentera. Tout en maintenant l’exige de qualité qui a toujours été la nôtre, la programmation s’ancrera davantage dans un espace géographique plus vaste, avec des passerelles entre les musiques, les régions et les pays. Bref, un festival plus mélomane, soucieux de s’élargir progressivement au plus grand nombre sans succomber aux sirènes de la mode et aux tentations du racolage! Un festival qui ait son identité propre et qui participe à sa manière à un véritable travail d’éducation populaire».

En ce qui concerne la 33ème édition, elle devrait se tenir du 17 au 21 novembre prochain, sauf bien sûr si la situation sanitaire ne le permettait pas ou si les contraintes qui y sont liées n’étaient pas levées. Dans ce dernier cas, l'édition serait reportée en juin 2021, plus précisément du 2 au 7 juin.

Cette date de programmation au mois de juin devrait d’ailleurs être conservée définitivement. «C’est une véritable petite révolution dans l’histoire des Musicales, dont nous sommes décidés à tenter le pari aussi bien pour la richesse de la programmation que pour le plaisir qu’y trouvera le public» indique Raoul Locatelli qui précise encore que l’édition 2020 est pratiquement bouclée et sera dévoilé d’ici quelques jours.