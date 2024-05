Championnats de Corse par équipe de gymnastique artistique : un week-end compétitif et festif à Ajaccio

Les Championnats de Corse par équipe de gymnastique artistique se sont déroulés ce week-end des 18 et 19 mai au gymnase Jean Nicoli d’Ajaccio. Cet événement a rassemblé plus de 300 gymnastes issus des sept clubs GAF de l’île : AG Balagne, GC Lucciana, Espoir Bastia, Fium’Orbu Castellu Gym, AS Porto-Vecchio, GC Valinco et GCP Ajaccio. Ces athlètes se sont affrontés dans les catégories Honneur, Excellence, Fédéral B et C pour décrocher les titres régionaux.

Dans une ambiance festive, les compétitions ont été marquées par des prestations de haute qualité et des classements serrés. « Les podiums ont été indécis jusqu’au bout, incitant les gymnastes à donner le meilleur d’elles-mêmes. Nous tenons à féliciter l’ensemble des clubs pour leur travail, ainsi que le GCPA, club organisateur, et ses bénévoles pour le très bon déroulement de ce week-end. Nous remercions également le public venu en nombre ce week-end pour encourager les gymnastes, faisant de cette compétition une belle fête », indique Chantal Carriol, coordinatrice technique régionale.