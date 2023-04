Championnat du monde des rallyes : Loubet 7e du Shakedown en Croatie

Un peu plus de cinquante équipages sont en lice pour 20 spéciales soit 300 kilomètres d'épreuves chronométrées.



Ce Shakedown disputé sur un tracé alternant parties rapides et techniques, avec un ordre de départ atypique a permis de faire un point initial sur les forces en présence.



Au niveau des RC1, le meilleur temps du Shakedown est revenu au champion du Monde en titre Kalle Rovanperä (Toyota) qui s'est imposée en 1'52''8 en étant 8/10 plus vite que la Ford Puma d'Ott Tanak et la Toyota de Sébastien Ogier.



De son côté le Porto-Vecchiais Pilouis Loubet, sur la Puma, se classait en 7e position en 1'55''3. Demain matin le rallye de Croatie va véritablement débuter avec au programme 130 kilomètres de chrono soit une boucle de quatre spéciales (Mali Lipovec 19,2km, Stojdraga 25,6 km, Krasic 11,1 km et Pecurkovo 9,1 km) à effectuer à deux reprises. Une première étape copieuse comprenant l'ES la plus longue du rallye Stojdraga (25,6 km). Samedi programme identique avec huit spéciales avant le dénouement dimanche composé de quatre ES.



Pour Pilouis Loubet il s'agira lors de cette manche croate d'oublier le récent et très décevent rallye du Mexique.