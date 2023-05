Championnat du Monde des rallyes : Pilouis Loubet 6e de la Power Stage au Portugal

Ne pouvant plus rien jouer au général, le pilote de la Ford Puma pouvait juste mettre un terme à cette cinquième manche du Championnat du monde dans le droit fil de sa journée de vendredi. Dans l’ES16 Paredes (15 km) Takamoto Katsuta sur la Toyota l’emportait en 8’02’’9 laissant Pilouis Loubet à 22’’8. Le passage initial dans l’ES17 Fafe (ES17) permettait au pilote M-Sport de terminer à la 6e place à l’issue des 11,1 km où Kalle Rovanperä (Toyota) était le plus rapide en 6’42’’1.



Ott Tänak remportait l’avant-dernière spéciale Cabeceiras de Basto (22,2 km) en 13’48’’5 devant Sordo à 8’’7 alors que Loubet finissait 13e à 30’’5. La Power Stage avec le deuxième et dernier passage dans Fafe était là pour clore cette cinquième manche du Championnat du monde. Rovanperä s’y imposait en 6’26’’5. Loubet engrangeait des points en terminant en 6e position à 7’’00.



Le rallye du Portugal consacrait Kalle Rovanperä (Toyota) devant les deux Hyundai de Dani Sordo et Esapekka Lappi, respectivement à 54’’1 et 1’20’’3.



Place désormais au rallye de Sardaigne pour Loubet qui, espérons-le, aura mangé son pain noir.