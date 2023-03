Championnat de France de Roller Derby : 2ème étape à Avignon pour les Rolling Castagne

« Nous abordons ce second plateau sereinement car cette fois-ci, nous connaissons le terrain, le sol, et savons un peu mieux à quoi nous attendre » souligne Marie-Pierre Samani, fondatrice du club bastiais. « Ce sera notre deuxième sortie et franchement nous avons adoré l'ambiance et la bienveillance qui régnait lors de la première étape, nous espérons qu'il en sera de même pour ce plateau aussi ». Après les Amazones d’Aix en Provence (défaite 43-286) et les Bones Breakers de Nîmes (défaite 34-361), les Rolling Castagne vont trouver sur le chemin de leurs rollers les Rabbit skulls d’Avignon, les Pires-rat/es de Marseille et les Block Busters de Montpellier.



« Les matchs de la 1ère phase ont été riches d’enseignements et nous avons continué à nous entraîner et à travailler sur les lacunes que nous avons pu identifier lors de ces confrontations. Nous partons sans pression mais avec l'envie de quand même gagner au moins un match. Le but reste toujours le même, nous évaluer pour progresser, ne rien lâcher, ne pas avoir de grosses blessures et surtout, nous amuser. On avait postulé pour organiser à Bastia cette 2ème étape du championnat mais cela posait trop de problème de logistique à la Fédération ».





Une année test

Après plusieurs années d’abnégation, de travail, de mise à niveau, le club bastiais, créé en 2015, a trouvé ses marques. Des bonnes infrastructures pour s’entrainer, des coachs expérimentés et de plus en plus d’adeptes. Pour se jauger elles ont aussi participé à des tournois sur le continent et organisé deux plateaux de belle qualité à Bastia, histoire aussi de faire découvrir cette discipline au public corse. « Cette saison 2022/2023 constitue un test pour nous et nous ne demandons qu'à progresser. Après cette 2ème et dernière phase, les mois prochains seront consacrés à poursuivre les entrainements pour l'équipe première en vue de faire un meilleur résultat l'année prochaine et de mettre l'accent sur nos fresh (nouvelles joueuses) pour que certaines puissent intégrer l'équipe A et que toutes puissent jouer et prendre du plaisir sur le track ».



Alors que tout semble aller comme sur des… roulettes pour Marie-Pierre et ses copines, une petite ombre au tableau se profile cependant. « Nos conditions d’entrainement risquent de fortement se dégrader l'année prochaine en vue des travaux au cosec de l'Arinella, c’est notre grosse inquiétude. En effet nous n'aurons plus que des créneaux extérieurs, sur un sol nettement moins confortable et surtout un risque de devoir annuler beaucoup de créneaux selon la météo. Voilà qui risque de nous mettre des bâtons dans les roues alors que nous venons de faire notre entrée en compétition ». Puissent les autorités sportives comme la Communauté d’Agglomération de Bastia trouver une solution afin que ces joueuses de N2 conservent toutes leurs chances en compétition.



Mais « Maria Caillasse », nom de guerre de Marie-Pierre, reste motivée. « Nous espérons que cela n'entamera pas notre motivation et notre détermination à essayer de faire monter ce sport dans notre île, et à représenter nos couleurs sur le continent ».

Mais revenons à ce week-end vauclusien … « Nous allons prendre la direction d’Avignon avec la même équipe, avec cette fois 3 matchs contre les Rabbit skulls d'Avignon, les Pires-rat/es de Marseille et les Block Busters de Montpellier. Notre ambition : ne pas finir dernières ».