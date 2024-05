Championnat de Corse de tennis : 250 joueurs à Calvi

Le championnat de Corse de tennis se déroule au cœur de la pinède, au Tennis Club de Calvi depuis vendredi. Ces 4 jours de compétition rassemblent 250 joueurs venus des 4 coins de l’île, qui défendent d’une part les couleurs de leurs clubs, mais également leur place sur le podium corse.

Les 215 matchs prévus ont débuté ce vendredi, toujours en présence du public venu en Gand nombre pour l’occasion.

" Il y a 27 clubs représentés. 250 joueurs, femmes et hommes âgés de 11 à 80 ans. Pour l’heure le beau temps et les favoris sont au rendez-vous et cette année, il y aura une nouvelle championne de Corse" explique Nicolas Guidicelli, vice-président de la Ligue corse de Tennis. Et oui, la jeune Alice Battesti, actuelle championne de Corse, ne participe pas au championnat de Corse cette année. " Elle joue en Nouvelle Aquitaine, à villa Primrose".

Le TC Calvi est une nouvelle fois hôte de cette belle complétion, avec plus de 20 bénévoles qui sont aux manettes de l’organisation de l’événement sportif et aux commandes du bon déroulement, les juges arbitres, Paule Zamponi et Antoine Franchi, le duo du tournoi de Corse qui veille au respect des règles du jeu et des règlements sportifs. " On est là depuis 15 ans! Et ensemble! On a vu passer pas mal de joueurs. De bons joueurs et des joueurs qui sont également là depuis 15 ans eux aussi. Certains sont devenus entraîneurs".

Rendez-vous lundi pour les grandes finales et la remise des prix.