Championnat National : 6 500 spectateurs autorisés à Armand-Cesari

« À la suite d’un long travail d’organisation et de concertation entre le club et les services de l’état, la préfecture de Haute-Corse a autorisé, ce jour, le Sporting Club de Bastia à bénéficier d’une dérogation afin de pouvoir accueillir 6500 spectateurs à Armand Cesari au lieu des 5000 initialement imposés.

Il faut saluer l’excellent travail des différents services du club afin de pouvoir mettre en place un protocole sanitaire strict permettant d’assurer la sécurité de toutes les personnes présentes au Stade Armand Cesari.

Le SCB remercie également Mr le Préfet de Haute-Corse et ses collaborateurs pour leur écoute et leur soutien dans ce dossier.

Dans cette période difficile, le Sporting Club de Bastia se réjouit de pouvoir offrir à un maximum de spectateurs la possibilité d’être à ses côtés durant cette saison 2020-2021. Une bonne nouvelle qui atténue, quelque peu, la déception de ne pas pouvoir bénéficier du soutien de nos supporters lors du derby de lundi prochain. Mais en ces temps de crise sanitaire, l’heure doit être à la solidarité et non aux polémiques stériles.

Afin de profiter pleinement de cette dérogation, le Sporting appelle au plus grand civisme et demande à l’ensemble de ses supporters de respecter à la lettre les consignes sanitaires qui seront mises en place dès jeudi 3 septembre. Le club communiquera sur ces mesures dans les prochains jours.

En attendant, notre campagne d’abonnement se poursuit au Stade Armand Cesari (retrouvez les horaires sur nos réseaux sociaux). Quant aux billets pour la rencontre de jeudi 3 septembre face à Boulogne, ils seront en vente dès lundi après-midi à la station ‘’Le Chalet’’ et à la boutique officielle du club. »