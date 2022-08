Cervioni : la 21e édition de a Festa di a Nuciola c'est dès ce samedi

La foire de la noisette c'est avant tout mettre en avant le fruit emblématique de la Costa Verde qui avait été un peu oublié, mais qui revient en force avec ces festivités qui présentent la noisette et toutes ses déclinaisons. Le président de l'association cervioninca Etienne Lovisi et son équipe ont à cœur d'organiser cette fête qui reçoit chaque année de plus en plus de visiteurs.Sébastien Pallini souligne que "cette foire connaît un bel essor, l'année dernière nous avons accueilli 23 000 personnes, on espère encore plus cette année. Il est vrai que le nombre de stands a augmenté, il y en a 109 pour cette nouvelle édition. Notre démarche met l'accent sur l'artisanat, on met en avant la noisette et toutes les transformations qui lui sont liées"La noisette dans tous ses états est la vedette de la foire, mais pas seulement, on y trouve aussi de l'artisanat d'art, comme des couteliers ou encore des apiculteurs et bien d'autres artisans dont Laurine qui animera un stand dont les délices, nougat, pâte à tartiner, et chocolats est une halte obligatoire pour les plus gourmands. Sébastien poursuit : "depuis 2019, toutes les activités comme les jeux pour les enfants, mais aussi tous les concerts et toutes les navettes sont gratuits, nous ne pourrions offrir cela aux visiteurs sans l'appui financier de tous les acteurs de l'artisanat de notre région, sans la Mairie de Cervioni et aussi la Collectivité de Corse que nous remercions de leur soutien".Pendant ces 2 jours, les visiteurs auront plaisir à écouter plusieurs groupes et chanteurs insulaires, samedi le groupe Eppò ambiancera la soirée et dimanche les Chjami aghjalesi feront vibrer les montagnes alentours. Marie-Ange Geronimi, marraine de la foire entonnera du blues, et on rencontrera Battì Manfruelli, le parrain de cet événement.On notera la présence des Archetti Bastiacci et d'autres nombreux acteurs culturels. En déambulant dans le village, on pourra aussi être initiés aux chjami è rispondi qui se tiendront dans l'église, mais aussi à la danse traditionnelle du quadrigliu et à la morra sport national nustrale,. Le guide -conférencier B. Casinelli mettra en scène l'histoire de Sampieru Corsu.Les animations vont s'enchaîner tout au long du week-end, avec une initiation à la pelote basque, aux jeux d'autrefois pour les enfants dans la cour du musée.On ne manquera pas de déguster les plats préparés à base de noisette par les restaurateurs cerviuninchi. L'Adecec, la radio locale,qui accompagne les organisateurs animera la foire.7 navettes gratuites mises à disposition par la commune et celles alentours permettront un accès facile à la foire. En fond de scène dressée sur a Traversa, l'allée principale du village, un grand portrait de Petru Guelfucci rend hommage au chanteur disparu et enfant adoptif du village. Les chanteurs reprendront des airs pour honorer sa mémoire et un temps de parole lui sera dédié.Dimanche soir, un feu d'artifice clôturera ces 2 journées intenses.