Cécilia Aubert (Lycée Giocante), une Corse au concours international de chant "Cultures of China Water Cube Cup"

Depuis plus de 12 ans, le concours de chansons chinoises "cultures of china water cube cup" récompense les chanteurs amateurs chinois du monde entier. Parmi les participants de cette année se trouve une jeune Corse de 17 ans, Cécilia Aubert. Elève du lycée Giocante de Casabianca de Bastia, qui apprend le chinois depuis le CM2 et qui le perfectionne hors de son temps scolaire avec Xin Devichi.

Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, elle s'est inscrite à ce concours avec l'objectif de promouvoir la culture de son île natale. Le 20 mai prochain, elle devra passer les demi-finales nationales à Marseille. Elle attend ce rendez-vous avec l'impatience que l'on imagine.





Cécilia, c’est une jeune fille qui impressionne. Avec son timbre de voix clair, elle captive facilement ceux qui l’écoutent. D’aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle voulait chanter, et jouer de la musique. Une volonté qui s'est matérialisée via ses professeurs du Conservatoire et des professeurs de musique au lycée et en particulier à Anne-Marie Grisoni, son professeur de chant.

Pour elle, en tout cas, ce concours est une occasion unique de faire découvrir la musique corse à un public international. Elle est déterminée à aller le plus loin possible dans la compétition, et à représenter fièrement sa région.