«Case di L’Americani », le nouveau roman de Rolande Giacometti

«J’ai déjà écrit une saga de trois romans en hommage aux femmes corses se situant à des époques différentes» indique l’auteure. «1Empire (Jeromine dans l’ombre des Bonaparte), Second Empire (Sa grand-mère l’appela Pauline) et fin XIXème (Le monde de Graziana). Avec La dixième muse de Pasquale Paoli, une approche insolite du Babbu di a Patrià, j’ai eu la chance d’être invitée à Londres par l’Association anglo-corse à l’occasion de l’hommage annuel à Westminster. Autre roman, Un village de Castagniccia. Le village berceau de la famille de mon mari est Bisinchi et dans l’église baroque se trouve le magnifique baptistère construit par le grand père Joseph Giacometti. Mon roman qui raconte l’histoire du village a été lancé un 15 août dans l’église. Enfin, dans Le secret de Crocicchià, mon héroïne raconte ce que j’ai ressenti lorsque j’ai découvert la Corse pour la première fois. Pour ce dernier roman, Case di L’Americani, j’ai repris les personnages du Monde de Graziana. J’ai voulu notamment parler de ces corses, aventuriers du XIXème, qui sont partis faire fortune et construit ces maisons de l’américain afin d’attester de leur réussite, voulant afficher leur revanche par une architecture décalée, face aux modestes maisons villageoises. Elles fleurirent notamment dans le Cap Corse».Dans ce nouveau roman l’auteure raconte ainsi le périple de ces émigrés corses du XIXème siècle, les corsos americanos, et leur rend hommage. Certains périrent en mer, d’autres s’installèrent et prospérèrent… Dans la belle demeure d’Ajaccio, la famille se réunit comme chaque été. Des liens très forts unissent « la tribu », ainsi que l’appelle l’une des sœurs. Ces liens familiaux ne se sont jamais altérés malgré la séparation et l’éloignement. Cet été-là, la quiétude sera quelque peu ébranlée par une jeune fille, qui posera une question troublante à sa grand-mère. Sa rencontre avec l’un des invités tempérera sa fougue… Elle découvrira la richesse de cette Corse plurielle, île de contrastes, d’abondance et de diversité à travers les récits et les randonnées.Dans ce roman, le passé est évoqué avec émotion par la « fratrie », tous ses membres étant liés à jamais par les souvenirs de leur enfance abreuvée d’images fortes développant leur imagination. D’autres enfants naîtront et continueront à se retrouver en Corse pour le bel été familial dans le respect des anciens, de leur mémoire et des traditions.L’auteur a aussi écrit d’autres romans. «Mon roman sur la Provence, Justine et le pêcheur d’anchois, se situe pendant la grande peste de 1720. Le livre a été préfacé par les maires de Marseille et Cassis. Des souvenirs de vie et de voyage aussi avec Les moissons du souvenir, Le Calendrier aztèque, Destins croisés en Argentine, Une étoile sur le cœur, Les silences d Hortense. Et enfin un roman un peu particulier, hors de mes thèmes habituels, Tom, la encontre d’une femme avec un extra terrestre ! Rêve ou réalité, c’est au lecteur de choisir. Pour compléter son profil, Rolande Giacometti a été aussi animatrice radio pendant 7 ans, une heure en direct sur le thème de la Corse, et est conférencière : La Corse, son histoire, us et coutumes, architecture, faune et flore.. et sur Marseille sous le second Empire, La Terre Sainte...*Éditions Baudelaire : https://www.editions-baudelaire.com